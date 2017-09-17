Samsunspor-Altınordu maçının ardından

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE 1\'inci Lig\'de misafir ettiği Alntınordu\'ya 4-1 yenilen Samsunspor\'un teknik direktörü Alpay Özalan ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, alınan sonuc sonrası utanç duyduğunu belirterek, \"Böyle bir skorla Samsunspor camiasının ve Samsun basınının karşısına çıkmaktan dolayı utanç duyuyorum. Ortada bir yanlışlık var. Kulüp olarak ve yönetim olarak toplantı yaparak bu yanlışlıkları masaya yatıracağız. Samsunspor çok büyük bir takım. Bu takım tekrar ayağa kalkacak. Bu takım ayağa kalktığı zaman da bir daha yıkılmayacak. Bu takımın ruhunu oyun olarak sahaya yansıtamıyoruz. Samsunspor\'un hocası olmaktan gurur duyuyorum. İstifa konusunda ise taraftar her zaman haklıdır. Taraftarlar sonuca göre tepki verirler. İstifa konusunu düşünmeden önce sakin olmak gerekir. Acele ile verilen kararlarda herkes zarar görebilir. Önce sakın bir karar verip, konuyu öyle masaya yatıracağız. İstifa konusunda yarın daha net şeyler söylenebilir. Yanlış giden bir şeyler var. Bunları çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Ayrıca istifa konusunu şu anda düşünmek olmaz. Yarın olsun değerlendirme yapılır\" dedi.

SAMSUNSPOR\'U İYİ ANALİZ ETTİK

Samsunspor\'u iyi analiz ettiklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu \"Rakibin duran toplardan etkili olacağını biliyorduk. İlk yarı skoru kendi lehimize çevirdi. İkinci yarı rakibin seyirci coşkusu ile beraber üzerimize geleceğini biliyorduk. Bizde hızlı oyuncularımızla boş alanlarda etki olacağımı düşündük. Nitekim planladığımız gibi oldu, goller de geldi. İyi bir galibiyet aldık. Ayrıca kaleci Berke Özer\'e İngiltere ve Almanya\'dan talipleri var. Kararı sezon sonunda vereceğiz. Aynı zamanda yetiştirip yarışmak zorundayız. Bu ligin de zorluğunu biliyoruz\" diye konuştu.

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