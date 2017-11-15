Samsunspor, Adanaspor'u yenerek seri yapmak istiyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1\'nci lig ekiplerinden Samsunspor\'un kaptanı Ahmet Burak Solakel, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, \"Galibiyet serisi inşallah Adanaspor maçı ile başlayacak. Sonrasında arka arkaya gelecek 2-3 galibiyet bizi istediğimiz ve hedeflediğimiz yerlere taşıyacaktır\" dedi.

TFF 1\'nci lig ekiplerinden Samsunspor, 19 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri\'nde devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan takımın kaptanı Ahmet Burak Solakel, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, \"Lige kötü başladığımız için o dezavantajı avantaja çevirmek adına art arda galibiyetler almamız lazım. İlk 5-6 hafta kötü sonuçlar almıştık. Bu galibiyet serisi inşallah Adanaspor maçı ile başlayacak. Sonrasında arka arkaya gelecek 2-3 galibiyet bizi istediğimiz ve hedeflediğimiz yerlere taşıyacaktır. Bu önemli müsabakada taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Maça çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah istediğimiz sonuca ulaşırız\" dedi.

Teknik Direktör Engin İpekoğlu’nun bir yakınının cenazesine katılmak için İstanbul’da olduğu belirtlirken, futbolcular antrenmanı yardımcı antrenörler eşliğinde tamamladı.

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