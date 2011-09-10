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Spor

Samsunspor: 3

10 Eylül 2011 21:57

-Samsunspor: 3 - Gençlerbirliği: 0 (ilk yarı) SAMSUN (A.A) - 10.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Samsunspor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.  9. dakikada orta sahadan Selim'in Bance'ye attığı pasta, topu sürükleyerek ceza sahasına kadar götüren Bance'nin sert şutu sonrasında meşin yuvarlak kaleci Özkan'da kaldı. 12. dakika Oktay'ın ceza sahası içinde bulunan Mununga'ya pasında, bu futbolcunun sert şutunda top kaleci Ahmet'ten döndü. Topla tekrar buluşan Mununga'nın kafa vuruşunda top üsten auta gitti. 16. dakika Fink'le gelişen Samsunspor atağında topla buluşan Bance, ceza sahası içinden attığı şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-0 23. dakika Fink'in pasında topla buluşan Dominguez, ceza sahasına sokularak yaptığı şık plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0 36. dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Lazar'ın pasında topla buluşan Murat'ın şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.  39. dakikada aniden gelişen Samsunspor atağında topla buluşan Ekigho defansı şık çalımlarla geçerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0 Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Samsunspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz Samsunspor: Ahmet, Bahia, Fınk, Selim, Ekigho, Kemal, Ergün, Bance, Murat, Pal Lazar, Dominguez  Gençlerbirliği: Özkan, Mehmet, Aykut, İhsan, Efşan (Dk. 41 Randall), Cem, Soner, Oktay, Yasin, Hurşut,  Mununga  Goller: Dk. 16 Bance, Dk. 23 Dominguez, Dk. 39 Ekigho (Samsunspor)

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