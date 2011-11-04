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Spor

Samsunspor: 2

04 Kasım 2011 23:17

-Samsunspor: 2 - Ankaragücü: 0 (İlk yarı) SAMSUN (A.A) - 04.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Samsunspor-Ankaragücü maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 2. dakikada gelişen Samsunspor atağında iki oyuncuyu çalımlayarak geçen Zenke, ceza sahasına girer girmez çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Özden'in parmaklarına çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0  17. dakikada Samsunspor'un kazandığı korner atışını Zenke kullandı. Bu futbolcunun kısa pasında topla buluşan Fink'in mükemmel bir vuruşla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Özden kornere çeldi. 21. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Serdar'ın ara pasında ceza sahası içindeki Tisdell topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kale direğinin dibinden auta çıktı. 41. dakikada Adem'in ara pasında topla buluşan Murat, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Özden'in yanından filelere gönderdi: 2-0 45. dakikada orta sahadan aldığı topu ceza sahası içine kadar taşıyan Anıl, bir anda kaleci Özden'le karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, Özden'in göğsüne çarparak oyun alanına geri döndü.  Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi Samsunspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Stad: 19 Mayıs Hakemler: Süleyman Abay, Erdem Bayık, Gökmen Olgaç Samsunspor: Ahmet, Bahia, Fink, Kemal, Ergün, Anıl, Bance, Murat, Adem, Zenke, Hakan Ankaragücü: Özden, Güven, Hürriyet, Lewis, Tisdell, Kağan, Turgut, Serdar, Aydın, Ediz, Özgür Goller: Dk. 2 Zenke, Dk. 41 Murat (Samsunspor) Sarı kart: Dk. 39 Anıl (Samsunspor)

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