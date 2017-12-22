Samsunspor, 1 yerli 3 yabancı futbolcu transfer edecek

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor\'un sportif direktörü Coşkun Zeren, \"Şuan genel kuruldan dolayı önümüzü göremiyoruz. Transfer listemiz hazır. Teknik ekibimizden transferle ilgili 1 yerli 3 ise yabancı oyuncu ismi aldık\" dedi.

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor yönetimi ve futbolcuları, 28 Aralık\'ta gerçekleştireceği olağanüstü seçimli kongre sürecine rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Deplasmanda karşılaşacakları Ümraniyespor maçı, genel kurul ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan sportif direktör Coşkun Zeren, \"Ümraniyespor maçına iyi hazırlandık. Kazanmak için gidiyoruz. Yüksek tempolu bir maç olarak. Genel kurul süreci var ama onu rafa koyduk. Hedefimiz şu an Ümraniyespor maçını kazanıp gelmek. Camia olarak yılbaşına mutlu girmek istiyoruz. Genel kurul süreci bizim için önemli 28 Aralık\'taki kurul sonrasında takımımız 29 Aralık\'ta Antalya\'da kampa gidecek. Şuan genel kuruldan dolayı önümüzü göremiyoruz. Transfer listemiz hazır. Teknik ekibimiz bize 1 yerli 3 tane de yabancı oyuncu ismi verdi. Takımdan kimseyi gönderme taraftarı değiliz.Oynayacağımız Ümraniyespor ve onun ardından gireceğimiz kamp sürecinde takımdan gidecek oyuncular belli olacak\" dedi.

FOTOĞRAFLI