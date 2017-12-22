T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor, 1 yerli 3 yabancı futbolcu transfer edecek

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, "Şuan genel kuruldan dolayı önümüzü göremiyoruz

22 Aralık 2017 18:56

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor\'un sportif direktörü Coşkun Zeren, \"Şuan genel kuruldan dolayı önümüzü göremiyoruz. Transfer listemiz hazır. Teknik ekibimizden transferle ilgili 1 yerli 3 ise yabancı oyuncu ismi aldık\" dedi.
TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor yönetimi ve futbolcuları, 28 Aralık\'ta gerçekleştireceği olağanüstü seçimli kongre sürecine rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Deplasmanda karşılaşacakları Ümraniyespor maçı, genel kurul ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan sportif direktör Coşkun Zeren, \"Ümraniyespor maçına iyi hazırlandık. Kazanmak için gidiyoruz. Yüksek tempolu bir maç olarak. Genel kurul süreci var ama onu rafa koyduk. Hedefimiz şu an Ümraniyespor maçını kazanıp gelmek. Camia olarak yılbaşına mutlu girmek istiyoruz. Genel kurul süreci bizim için önemli 28 Aralık\'taki kurul sonrasında takımımız 29 Aralık\'ta Antalya\'da kampa gidecek. Şuan genel kuruldan dolayı önümüzü göremiyoruz. Transfer listemiz hazır. Teknik ekibimiz bize 1 yerli 3 tane de yabancı oyuncu ismi verdi. Takımdan kimseyi gönderme taraftarı değiliz.Oynayacağımız Ümraniyespor ve onun ardından gireceğimiz kamp sürecinde takımdan gidecek oyuncular belli olacak\" dedi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHATFFLigSamsunsporCoşkun ZerenTransferTeknikAralıkDeplasmandaKazanmakYüksekGenelHedefimizCamiaAralık AntalyaTakımdanOynayacağımızFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24