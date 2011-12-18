-Samsunspor: 1 - Beşiktaş: 0 (ilk yarı) SAMSUN (A.A) - 18.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Samsunspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 1. dakikada Bance'in ortasında topu göğsüyle yumuşatarak önüne alan Murat, yerden sert vurdu. Kaleci Rüştü, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde yatarak bloke etti. 12. dakikada Beşiktaş'ın sağdan kazandığı serbest atışı Fernandes kullandı. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Ertuğrul, topu son anda uzaklaştırdı. 16. dakikada Bance'nin uzaktan sert şutu, auta gitti. 27. dakikada Adem'in altı pas içine yaptığı ortaya iyi yükselen Bance kafayla vurdu, top az farkla auta gitti. 28. dakikada ev sahibi takımın yakaladığı kontratakta, Murat ile duvar pası yapan Zenke kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fakat kaleci Rüştü, Zenke'den önce topu kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi. 31. dakikada Veli'nin yerden şutunda Ertuğrul topu bloke etti. 32. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında Zenke bir anda kaleci Rüştü ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu şut atmak yerine pas vermeyi denemesi üzerine topu defans uzaklaştırdı. 37. dakikada Zenke'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bance sert vurdu. Kaleci Rüştü'den dönen topu Murat filelere yolladı: 1-0 44. dakikada Veli ceza sahası dışından sert vurdu, top üstten auta çıktı. İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu Samsunspor: Ertuğrul, Fink, Kemal, Anıl, Bance, Murat, Adem, Akaki, Yenal, Zenke, Hakan Beşiktaş: Rüştü, İsmail, Fernandes, Veli, Mustafa, Hilbert, Necip, Holosko, Sidnei, Ernst, Egemen Gol: Dk. 37 Murat (Samsunspor)