-Samsunspor: 1 - Beşiktaş: 1 SAMSUN (A.A) - 18.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Samsunspor-Beşiktaş maçı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıya Beşiktaş hızlı başladı. 47. dakikada sol çaprazdan Edu'nun sert şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı. 56. dakikada diziyle topu kontrol eden Bance, dönerek mükemmel bir vole vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 62. dakikada Veli'nin yerden şutunda top auta gitti. 66. dakikada defansın hatasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa, köşeye vurdu. Kaleci Ertuğrul son anda çizgide meşin yuvarlağı bloke etti. 71. dakikada Burak, ceza sahası dışından harika vurdu, Ertuğrul topu son anda kornere çeldi. 74. dakikada Zenke'nin pasında topla buluşan Fink, defansı çalımlayarak bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Rüştü, topu son anda tehlikeyi önledi. 77. dakikada Yenal'ın Edu'yu ceza sahası içinde düşürmesi üzerine hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Edu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1 85. dakikada defansın hatası sonucu bir anda topla buluşan Edu yerden vurdu, top az farkla auta gitti. 90+3 dakikada misafir takımın kazandığı serbest atışı Fernandes kullandı. Bu futbolcunun mükemmel şutunda, Ertuğrul topu köşeden çıkardı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx Samsunspor: Ertuğrul xx, Fink xx, Kemal xx, Anıl xx, Bance xxx, Murat xxx (Dk. 90+2 Pal Lazar ?), Adem xx, Akaki xx, Yenal xx (Dk. 80 Bülent x), Zenke xx (Dk. 87 Ekigho ?), Hakan xx Beşiktaş: Rüştü x, İsmail xx, Fernandes xx, Veli xx (Dk. 89 Alves ?), Mustafa xx, Hilbert xx, Necip x (Dk. 60 Burak xx), Holosko x (Dk. 46 Edu xx), Sidnei xx, Ernst xx, Egemen xx Goller: Dk. 37 Murat (Samsunspor), Dk. 77. Edu (penaltıdan) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 57 Fink, Dk. 65 Anıl, Dk. 77 Yenal (Samsunspor) Dk. 90 Fernandes (Beşiktaş)