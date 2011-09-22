-Samsunspor: 1 - Trabzonspor: 1 SAMSUN (A.A) - 21.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan ve ''Karadeniz Derbisi'' olarak adlandırılan maçta, Samsunspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. 60. dakikadaki Samsunspor atağında, Fink'in pasında topla buluşan Dominguez'in sert şutunda meşin yuvarlak Tolga'da kaldı. 71. dakikada Ergün'ün sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Bance'ın kafayla vurduğu topu, defans oyuncuları uzaklaştırdı. 73. dakikada Burak'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta topu Ercüment yatarak bloke etti. 78. dakikada Samsunspor'dan Anıl'ın sağ kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlağı defanstaki futbolcular uzaklaştırdı. Gelen topu Murat, kafayla yeniden kaleye yönlendirdi. Yavaş gelen meşin yuvarlağı Tolga, direğin dibinde kontrol etti. 83. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Colman, penaltı noktası yakınlarında, bir anda kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Colman'ın plase şutunda kalecinin sağından geçen top, direğe çarparak oyun alanına döndü. 85. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Murat'ın orta sahadan rakip takım defansının arkasına gönderdiği top, Giray'ın kafasından sekerek Ergün'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun ''makas'' tabir edilen hareketle, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Tolga'nın sağından filelerle buluştu: 1-1 90+3. dakikada Lazar, Zokora'ya yaptığı faul sonrasında, hakem Fırat Aydınus'tan önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşma, 1-1'lik skorla sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Alex Taşçıoğlu xx Samsunspor: Ertuğrul x, Bahia xx, Fink xxx, Selim x (Dk. 46 Murat xx), Mustafa xx, Kemal xxx, Ergün xxx, Bance xx, Lazar xxx, Dominguez x (Dk. 78 Bülent x), Zenke x (Dk. 65 Anıl x) Trabzonspor: Tolga xxx, Celustka xxx, Giray xx, Glowacki xx, Marek Cech xx, Zokora xxx, Colman xxx, Serkan xx (Dk. 74. Volkan x), Burak xxx, Adrian Mierzejewski xx (Dk. 61 Aykut x), Halil Altıntop xx Goller: Dk. 33 Burak (Trabzonspor), Dk. 85 Ergün (Samsunspor) Kırmızı kart: Dk. 90+3 Lazar (Samsunspor) Sarı kartlar: Dk. 17 Bahia, Dk. 63 Mustafa, Dk. 68 Ergün (Samsunspor), Dk. 36 Tolga, Dk. 42 Halil Altıntop, Dk. 90 Burak (Trabzonspor)