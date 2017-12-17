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Samsunspor - Giresunspor: 2-1

Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA) - STAT: Yeni 19 Mayıs HAKEMLER : Özgür Yankaya (xx), Baki Akkın (xx), Mustafa Savranlar (xx) SAMSUNSPOR: Sifakis (xx), Hasan (x), Ahmet Solakel xx (Dk

17 Aralık 2017 23:02

Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA) -

STAT: Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER : Özgür Yankaya (xx), Baki Akkın (xx), Mustafa Savranlar (xx)
SAMSUNSPOR: Sifakis (xx), Hasan (x), Ahmet Solakel xx (Dk. 67 Ercan xx), Abdülkerim (xx), Ömer Kandemir (xx), Oğuz (xx), Çağrı Ortakaya (xx), Samaras (x), Halil İbrahim xxx (Dk. 64 Ahmet Cebe x), Göksu Türkdoğan (xxx), Muhammet Beşir xxx (Dk.76 Gökay x)
GİRESUNSPOR: Anıl Atağ (x), Caner Arıcı (xx), Aykut (xxx), Dimitriadis x (Dk. 77 Fatih x), Dale x (Dk.51 Mehmet Akyüz x), Dialiba (x), Lopes (x), Sinan xx (Dk. 64 Mert Örnek x), Sandro (xx), Çağlar (x), Canberk (x)
GOLLER: Dk. 31 Muhammet Beşir, Dk.46 Göksu (Samsunspor) - Dk. 22 Aykut (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Oğuz, Hasan, Samaras, Ömer, Gökay, Ahmet Cebe (Samsunspor) - Dimitriadis, Caner (Giresunspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 16’ncı hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde ağırladığı Giresunspor\'u 2-1 yendi.
7\'nci dakikada Dialiba\'nın pasında topla buluşan Sinan Özkan’ın şutu az farkla dışarı çıktı.
16\'ncı dakikada Lopes\'in ceza sahası sağından vurduğu şutu kaleci Sifakis son anda kornere çıkattı.
22\'nci dakikada Çağlar’ın kullandığı serbest vuruşta yükselen Aykut\'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
31\'inci dakikada ceza sahası içerisine giren Halil\'in pasında topla buluşan Muhammet Beşir\'in şutu ağlarla buluştu: 1-1.
46\'ncı dakika da ceza sahasına gelen toplu kaleye vuran Göksu\'nun sert vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.
81\'inci dakika da ceza sahasında topla buluşan Mehmet\'in şutu yan direkten geri döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.
Mücadele Samsunspor\'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

 

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