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Spor

Samsunspor - Gaziantepspor maçının ardından

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) TFF 1'inci Ligi'nin 10'uncu haftasında sahasında Gaziantepspor'u 3-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu ve Gaziantepspor'un Yardımcı Antrenörü Ali Haydar Bozdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

28 Ekim 2017 00:36

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

TFF 1\'inci Ligi\'nin 10\'uncu haftasında sahasında Gaziantepspor\'u 3-0 yenen Samsunspor\'un teknik direktörü Engin İpekoğlu ve Gaziantepspor\'un Yardımcı Antrenörü Ali Haydar Bozdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
3-0\'lık galibiyet sonrası futbolcularını kutlayan Samsunspor\'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, \"Oyuncularım zor olacağına inandığımızı maçı kolaya çevirdi. Hemen hemen hiç pozisyon vermeden kazanmak önemli diye düşünüyorum. Hucüm ve savunma anlamında iyi maç çıkardık. Umarım aynı görüntüyü diğer maçlarda da çizeriz\" dedi.
BOZDAĞ: \"UMUTLU GELMİŞTİK\"
Samsunspor\'u tebrik eden Gaziantepspor Yardımcı Antrenörü Ali Haydar Bozdağ ise, \"Takıma şehrin sahip çıkması gerekir. Bizler genç bir takımla mücadele ediyoruz. Buraya gelirken umutlu gelmiştik, çünkü geçen hafta Çaykur Rizespor maçında 1 puan aldık ama 3 puanı kaybeden tarafta bizdi. Oyunun kopma anları oldu, iyi konsantre olamadığımız için ölü toptan golü yedik. Golden sonra toparlanmaya çalıştık ama ikinci golü yedikten sonra toparlanmamız zor oldu. İkinci yarıya iyi başladık, pozisyonda yakaladık ama maselef gole çeviremedik\" diye konuştu.

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