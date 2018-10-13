Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -

STAT: Yeni 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Murat Taşçıkar (xx), Murat Erölmez (xx)

SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Erhan (xx), Nuri (xx), Erkam (xx), İshak (xxx), Ramazan (xx), Savaş (xx) (Dk. 57 İrfan xx), Oğuz (xxx), Samet (xx) (Dk. 67 Enes İslam xx), Kubilay (xxx) (Dk. 84 Okan xx), Bahattin xxx

GAZİANTEPSPOR: Adnan (x), Müslüm (x), Mustafa Emirhan (x), Ferhat (x), Hasan (x), Deniz (x), İlker (x) (Dk. 38 Sirac x), Muhammed Ersin (x), Tarık (x) (Dk. 22 Ahmet x), Mustafa Bayram (xx), Yusuf (x) (Dk. 75 Erdal Ahmet x)

GOLLER: Dk.9-11 Bahattin (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Ferhat (Gaziantepspor)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 7’nci hafta maçında Samsunspor, evinde karşılaştığı Gaziantepspor\'u 2-0 yendi.

2\'nci dakikada Kubilay’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bahattin’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

5\'inci dakikada İshak’ın yerden ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Bahattin’in şutunu kaleci kornere çeldi.

9\'uncu dakikada Ramazan’ın yerden ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Bahattin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

11\'inci dakikada Oğuz’un ara pasıyla buluşan Bahattin’in kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 2-0.

14\'üncü dakikada Ramazan’ın ceza sahası dışında yerden yaptığı ortada topla buluşan Bahattin’in vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

22\'nci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında toplu buluşan Kubilay yaklaşık 25 metreden kaleye çektiği şutu kaleci Adnan son anda kornere çeldi.

34\'üncü dakikada ver kaçlarla ceza sahasına giren İshak, topu Bahattin’e atmak istediği esnada Gaziantepspor defansı son anda topu uzaklaştırdı.

42\'nci dakikada İshak’ın ara pasıyla buluşan Ramazan’ın kaleye çektiği şutu kaleci Adnan son anda önleyerek kornere çeldi.

55\'inci dakikada Samet’in perden pasında topla buluşan Savaş’ın kaleye çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

69\'uncu dakikada Mustafa Bayram’ın ceza sahasına yaptığı ortada Hasan\'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

80\'inci dakikada orta sahadan çalımlarla ceza sahasına giren Enes’in kaleye çektiği şutu Adnan son anda kurtardı.

90+2\'nci dakikada Samsunspor’un geliştirdiği ani atakta topla buluşan İrfan’ın kaleye çektiği şutta top üst direkten auta çıktı.

Karşılaşma Samsunspor\'in 2-0\'lık üstünlüğü ile son buldu.

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