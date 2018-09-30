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Spor

Samsunspor - Ankara Demirspor: 3-1

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- STAT: Samsun Yeni 19 MAyıs HAKEMLER: Çağatay Şahan, Okan Akbal, Mehmet Akıncık SAMSUNSPOR: Furkan (xx) - Ercan (xxx), Savaş (xx) (Dk

30 Eylül 2018 20:56

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-

STAT: Samsun Yeni 19 MAyıs
HAKEMLER: Çağatay Şahan, Okan Akbal, Mehmet Akıncık
SAMSUNSPOR: Furkan (xx) - Ercan (xxx), Savaş (xx) (Dk. 78 Okan (xx), Oğuz (xx), Ramazan (xx), Kubilay (xxx), Erhan Kartal (xxx), İshak (xxx), Samet (xx) (Dk. 67 Erhan Şentürk xx), Erkam (xx) (Dk. 90 Nuri (?), Bahattin (xxxx)
ANKARA DEMİRSPOR: Burak (x), Çağatay (x), İsmail (x), Enis (x) (Dk. 68 Barış (x), Alican xx (Dk. 80 Berkant Şahin (x), Umut (x), Hakan (x), Şamil (x) (Dk.. 58 Gökhan (x), Ozan (x), İbrahim (x), Serkan (x)
GOLLER: Dk. 11, Dk. 32 ve Dk. 73 Bahattin (Samsunspor) - Dk. 14 Alican (Ankara Demirspor)
SARI KARTLAR: İsmail, Alican (Ankara Demirspor) -  Samet, Savaş, Bahattin (Samsunspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Samsunspor, sahasında Ankara Demirspor’u 3-1 mağlup etti.

6\'ncı dakikada Ramazan’ın pasıyla buluşan Kubilay’ın kaleye çektiği şutu kaleci kornere tokatladı.
11\'inci dakikada Erhan Kartal\'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Bahattin’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1 - 0.
14\'üncü dakikada ani gelişen Ankara Demirspor atağında topu kontrol eden Ercan takım arkadaşıyla çapıştıktan sonra topu elinden düşürdü. Topu alan Alican boş kaleye topu ağlara gönderdi: 1-1.
32\'nci dakikada Oğuz\'un ceza sahası dışından çekti topu kaleci Burak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topta Bahattin\'in vuruşu ağlara gitti: 2-1.
51\'inci dakikada İshak’ın ara pasıyla defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Bahattin’in şutunu Burak son anda kornere çeldi.
73\'üncü dakikada İshak’ın kullandığı köşe vuruşunda topun gelişine vuran Bahattin meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 3-1.
87\'nci dakikada gelişen Samsunsporun atağında topla buluşan Kubilay’ın kaleye çektiği şut üst direkten oyun alanına geri döndü.

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