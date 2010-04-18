T24 - Samsun'un Ladik İlçesi'ndeki 2 polisin şehit olduğu dün geceki saldırıya büyük tepki duyan Samsunlular, bugün sokağa döküldü.



Polislerin cenazesine 5 bin kişi katılırken, yaklaşık bin kişi de ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüp, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.





Cenaze törenine 5 bin kişi katıldı



Samsun'un Ladik İlçesi'nde dün akşam devriye görevi yapan polis aracına teröristlerin 3 ayrı noktadan açtığı ateşle şehit düşen polis memurları 50 yaşındaki Hüseyin Koç ile 36 yaşındaki Malik Saykal'ın cenazeleri, bu sabah Samsun Valiliği önünde düzenlenen, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Tokat ve Amasya'ya gönderildi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, olayın bir terörist saldırı olduğunu söyleyerek, “Hain saldırıyı gerçekleştirenler en kısa zamanda yakalanacak. Görgü şahitlerinin ifadeleri alınıyor. Bölgede geniş kapsamlı operasyon sürüyor” dedi. Saldırıyı terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun düzenlediği ihtimali ağırlık kazanırken, ilçe sakinleri “Böyle bir baskın yapılacağı herkesin dilindeydi, neden önlem alınmadı” diye tepki gösterdi.



Samsun kent merkezine 82 kilometre uzaklıktaki Ladik İlçesi'nin Bahşi Mahallesi Samsun Caddesi üzerinde dün saat 22.30 sıralarında devriye görevi yapan polis aracına teröristler uzun namlulu silahlarla çapraz ateş açtı. Saldırıda, 55 A 8651 plakalı polis aracını kullanan polis memuru Hüseyin Koç olay yerinde şehit olurken, ağır yaralanan yanındaki polis Malik Saykal kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.



Olayın duyulmasının ardından Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat'tan Özel Harekat ve komando timleri bölgeye sevk edildi. Eğitimli köpeklerle olay yerinde ve çevresinde aramalar yapıldı, onlarca boş kovan buldu. Ankara'dan da Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan ekipler ilçeye geldi.

Samsunlular sokaklara döküldü





3 kişi oldukları belirlendi



Ladik ilçe merkezi ile çevresinde geniş çaplı operasyonlar başlatıldı. Güvenlik güçlerinin operasynları geniş bir alanda kırsal bölgede de devam ederken, görgü şahitleri saldırganların 3 kişi olduklarını söyledi. İlçenin girişinde ve en kalabalık caddede meydana gelen olay, ilçe sakinlerini tedirgin etti, halk sabaha kadar uyumadı ve gelişmeleri endişeyle takip etti.



Saldırının hemen ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Ladik'e gelerek Kaymakam Kadir Perçi ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Bu sırada, çevrede toplanan ilçe sakinlerinden bazıları öfkeyle Vali Güzeloğlu'na dönüp, “Biz bile sivil olarak bir aydır buraya baskın yapılacağını biliyorduk. Böyle bir baskın yapılacağı herkesin dilindeydi. Tedirgindik. Bir tane gözaltına alınan var mı? Neden önlem alınmadı? Ancak şimdi boş kovan toplayalım” diyerek tepkilerini dile getirdi. Güvenlik güçleri, öfkeli halkı yatıştırmaya çalıştı.





Vali Güzeloğlu: Terörist saldırı



İncelemelerinin ardından ilçede bir açıklama yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, olayın bir terörist saldırı olduğunu söyleyerek, “Hain saldırıyı gerçekleştirenler en kısa zamanda yakalanacak. Görgü şahitlerinin ifadeleri alınıyor. Bölgede geniş kapsamlı operasyon sürüyor” dedi.



Geniş kapsamlı soruşturmasını sürdüren güvenlik güçlerinin, saldırıyı terör örgütü TKP/ML-TİKKO mensuplarının gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.



Haince saldırıda şehit düşen evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Koç'un 21 yıllık, bekar olan Malik Saykal'ın ise 11 yıllık polis memuru olduğu belirtildi. Hüseyin Koç'un 8 yıldır, Saykal'ın ise 3 yıldır Ladin'de görev yaptığı kaydedildi.





Valilik önünde duygulu tören



Şehit polis memurları için bu sabah Samsun Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Bayraklı, yeni atanan İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, Ondokuz Mayız Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, şehit polislerin mesai arkadaşları, subay ve astsubayların da arasında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Samsunlular, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Kahrolsun PKK’, ‘İntikam intikam’, ‘İmralı'yı basalım, Apo'yu asalım’ sloganları attı.



Şehit polis memuru Hüseyin Koç'un yakınları, tören sırasında sinir krizi geçirdi. Şehit polisin 25 yaşındaki kızı Buket Koç, polisleri göstererek, “Babamın intikamını arkadaşları alacak. Bir polis şehit olur, 10 polis arkasından gelir. Babam ölmedi” diyerek feryat etmesi, herkesi duygulandırdı.



Şehit polis Hüseyin Koç'un İstanbul'da görevli kendisi gibi polis memuru olan oğlu Muhsin Koç da törende babasının arkasından gözyaşı döktü. Şehit polisin eşi Latife Koç ise tören sırasında baygınlık geçirdi. Şehit eşine, tören alanındaki sağlık ekipleri müdahale etti. Kadın polis memurları da Latife Koç'u sakinleştirmeye çalıştı.





Ssmsunlular sokaklara döküldü



Şehit polis memurları Hüseyin Koç ve Malik Saykal için Valilik binası önünde düzenlenen tören sonrasında biraya gelen bine yakın kişi, İl Emniyet Müdürlüğü önünde İstiklal Marşı okudu. Ellerinde Türk bayrakları olan kalabalık, Lise Caddesi ve İstiklal Caddesi güzergahı boyunca yürürken, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ‘Şehidim hakkını helal et bize’, ‘Kahrolsun PKK’, ‘Samsun burada PKK nerede’ sloganları attı. Çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu grubun yürüyüşü sırasında İstiklal Caddesi üzerindeki evlerin balkonlarına ve camlarına çıkanlar da alkışlarla onlara destek verdi. Çevrede polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi. Mahalle aralarında küçük gruplar da benzer yürüyüşler düzenledi.







