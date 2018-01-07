Samsunlular, 'Samsunspor' için toplandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - TFF 1\'inci Lig takımlarından yönetimsel ve mali kriz yaşayan Samsunspor’da duruma tepki gösteren yaklaşık 5 bin taraftarlar meydanda bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

TFF 1\'nci ligi takımlarından Samsunspor\'da mali ve yönetim anlamında ki kriz devam ediyor. Samsun Valiliğini\'nin başlatmış olduğu yardım kampanyasının ardından krizin aşılmaması durumuna tepki gösteren yaklaşık 5 bin taraftarlar Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelerek basın açıklamasında bulundular. Samsunspor atkısı eşliğinde slogan atan taraftarlar adına açıklama yapan Okan Baş, \"Bizler inanıyoruz ki bir milletin kurutuluşunu sağlayan bu şehir, bugün de tek mirası olan Samsunspor\'un kurtuluşunu sağlayacaktır. Bugün burada binlerce insan sevdasını haykırmak, sevdası için elinden gelenin fazlasını yapmak için uğraşıyor. Samsunspor, kapanma noktasına, kayyumun eşiğine gelmiştir. Ancak bizim buna gönlümüz razı gelmiyor. Gün, Samsunspor’u ayağa kaldırma günüdür\" dedi.

Düzenlenen buluşmaya ayrıca MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunsporlu futbolculardan kaleci Furkan Köse, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Pekşen ve Gökay İravul katıldı.



FOTOĞRAFLI