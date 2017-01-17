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Dünya

Samsung'un patronuna rüşvet tutuklaması

Teknoloji devi Samsung’un müstakbel başkanı Lee Jae-yong için rüşvet gerekçesiyle tutuklama kararı çıkartıldı

17 Ocak 2017 02:36

Güney Kore’de yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Samsung’un bir sonraki başkanı olması beklenen Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Kasım ayında soruşturma kapsamında şirketin ofisine baskın düzenlenmişti.

BBC’nin haberine göre söz konusu soruşturmanın, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin görevden uzaklaştırılmasına neden olan skandalla ilişkili olduğu belirtiliyor.

 

‘Bağış’ adı altında rüşvet iddiası

 

Samsung, Park’ın arkadaşı olan Choi Soon-sil’in yöneticisi olduğu bazı kuruluşlara devletten imtiyazlar koparabilmek adına bağış yapmakla suçlanıyor. Bu bağışların, Samsung’un şirket birleştirme sürecine siyasi destek almaya çalıştığı dönemde yapıldığı öne sürülüyor.

Aynı zamanda Jay Y Lee adıyla da bilinen Samsung’un varisi, geçen hafta içerisinde Seul’da savcılar tarafından yaklaşık 20 saat sorgulanmıştı.

 

Şirket hisseleri geriledi

 

Lee, şu anda Samsung Electronics’in başkan yardımcılığı görevini yürütüyor ancak babası Lee Kun-hee’nin 2014 yılında kalp krizi geçirmesinden dolayı şu anda Samsung şirketler grubunun fiili başkanı olarak gösteriliyor.

Tutuklama kararının açıklanmasının ardından Samsung Electronics’in hisseleri yüzde 2; ana hissedarı Samsung C&T’nin hisseleri ise yüzde 0.8 düşüş kaydetti.

İddialar ağırlıklı olarak Samsung’un inşaat alanında faaliyet gösteren Samsung C&T ile bağlı şirketi Cheil Industries’in tartışmalı birleşme işlemine odaklanıyor.

Savcılık, Samsung’un bu birleşmeye Devlet Başkanı Park’ın desteğini almak için arkadaşı Choi ve kızının birlikte sahibi olduğu bir kuruluşa 3.1 milyon dolar verdiğini öne sürüyor.

 

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