Samsung'un patronu kalp krizi geçirdi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Hun-hee, kalp krizi geçirdi. Lee’nin durumunun stabil olduğu belirtildi.

Samsung'u bir teknoloji devine çeviren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Lee Hun-hee, Pazar gecesi kalp krizi geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Lee’nin durumunun stabil olduğu belirtildi. 72 yaşındaki Lee'nin durumu hakkında daha detaylı bilgi verilmeyeceği belirtildi.



Daha önce de tedavi görmüştü



Lee, daha önce de akciğer kanseri ve akciğer iltihabı nedeniyle ciddi bir tedavi sürecinden geçmişti. Lee’nin başına bir şey gelmesi durumunda, 2012’den bu yana Samsung’un Başkan Yardımcısı olan oğlu Lee Jae-young’ın yerine geçmesi bekleniyor.



Şirketini lidere dönüştürdü



Lee, Samsung’un ürünleriyle bağlantılı tanıtımlarda bireysel olarak yer almasa da Güney Koreli şirketi dünyanın en çok kâr eden şirketlerinden birine çevirmesiyle biliniyor.

Samsung şirketi şu anda akıllı telefon ve düz ekran televizyonlar ve yarı iletkenlerle çamaşır makineleri pazarında lider konumda.