Samsung'la 3D televizyonlar Türkiye'de

T24- T24-



Bu televizyonların en ilgi çekici özelliği 2D içeriklerini 3D'ye dönüştürüyor. Tek bir tuşla bu geçişi mümkün kılan teknoloji, 3D özellikli bir Blu-ray oynatıcı ile 3 boyutlu bir program ya da film esnasında, 3D giriş sinyallerini tam ve kesin olarak saptayarak yeni bir eğlence ortamını deneyiminize sunacak üst düzey stereoskopik görüntüler oluşturuyor. Göze olabildiğince doğal görünen bu stereoskopik görüntüler ile gerçek bir derinlik algısı oluşuyor ve standart 2D program ve filmleri 3D görüntülere dönüştürüyor. Oluşan görüntü tam anlamıyla 3D olmasa da 2,5D denebilecek bir boyut farkını yaratıyor.



Habertürk'ün haberine göre, Samsung 2010 yılı itibariyle distribütor aracılığı ile satış yaptığı Türkiye pazarına satıcı olarak girme kararı aldı.



Sinema dünyasında devrim yaratan Avatar'dan sonra 3D film sektörü canlandı ancak 3D yayın yapan kanalların henüz olmaması, bu teknolojinin şu an için kısıtlı kullanılacağının bir göstergesi. Ayrıca yüksek fiyatlı televizyon haricinde 3D destekli blu-ray oynatıcı ve 3D gözlüğe de ihtiyacınız var. Bunların yanısıra teknolojinin çok hızlı geliştiğini düşünürsek yakında 2D televizyonlara pek rastlamayacağız desek yalan olmaz.



Dünya kupasını 3D televizyonda izlemeye heveslenenlere kötü haberse, maç 3D teknolojisi ile yayınlanacak ne var ki bu yayın Türkiye'den izlenemeyecek.



3. boyut nasıl oluşuyor?



3D televizyonlar aktif 3D gözlüklerle izlenebiliyor.

Bu gözlükler ekranın yenileme hızıyla senkronize bir şekilde gözlük camlarından önce birini, sonra diğerini bloke ederek görüntüye derinlik ve boyut kazandırıyor. Bu işlem sürekli gerçekleşiyor.



3D için nelere ihtiyaç var?

3D destekli TV



3D aktif gözlük



3D destekli Blu-ray oynatıcı



3D televizyonları izlemek isteyenler 1 Mayıs'a kadar Kanyon AVM önündeki Özgürlük Evi’nde, 10:00- 22:00 saatleri arasında LG’nin kuracağı standları ziyaret edebilirler.