Samsung'a çok ağır darbe!

T24 - Apple'a hak veren Alman mahkemesi Galaxy Tab 10.1 tablet bilgisayarın AB sınırları içinde satışını geçici olarak durdurdu.











Apple, Samsung’a karşı Almanya’da açtığı patent davasında önemli bir ‘ihtiyati tedbir’ kararı aldırarak, rakibinin kısa süre önce satışa sürdüğü Galaxy Tab 10.1 modelinin tüm Avrupa’daki satışlarının dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasını sağladı.



Düsseldorf Bölge Mahkemesi’nin aldığı karar, AB yasaları uyarınca tüm diğer ülkelerde de geçerli olacak. AB üyesi olmasına karşın kararın neden Hollanda’yı kapsamadığı ise henüz bilinmiyor. Koreli teknoloji devinin, itirazı haklı görülüp tedbir kararı kaldırılsa bile en az 3 ay AB’de 10.1 inçlik Galaxy Tab modelini satamayacağı, bunun da büyük bir zarara yol açacağı söyleniyor.



Firmanın büyük umut bağladığı Galaxy Tab 10.1’in satışı geçtiğimiz hafta Avusturalya’da ‘tedbiren’ askıya alınmıştı.



Reuters’ın görüşüne başvurduğu, Seul’de faaliyet gösteren bir araştırma şirketinde yönetici olarak çalışan Lee Seung-woo, Apple’ın tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar pazarındaki en büyük rakibi olarak görülen Samsung’un satış rakamlarının düşmesiyle oluşacak zararı, ürün fiyatları gelecek dönemde bir miktar yükselterek kapatmayı deneyebileceğini söyledi.



Asya’nın en büyük teknoloji şirketi Samsung’tan yapılan açıklamaya göre, şirketin en kısa zamanda bu dava kararına itiraz edeceği ve şirketin yenilikçe mobil iletişim araçlarını Avrupa kullanıcılarının hizmetine sunmaya devam edeceği açıklandı.



Dünyanın en büyük televizyon, ikinci büyük mobil telefon üreticisi olan Samsung, Apple’ın da en büyük tedarikçisi konumunda. Şirket Apple’ın tüm mobil telefon modellerinin en önemli parçası olan çipleri de üretiyor.



Daha birkaç gün önce satışa çıkarılan Galaxy Tab 10.1’in geçici süreyle de olsa yasaklanmasıyla, halen tablet bilgisayar sektörünün lideri olan Apple Avrupa’da neredeyse rakipsiz kalacak. Tüm dünya çapında bu yılın ilk yarısında 14 milyon satan iPad, Galaxy Tab’in 7.5 milyonluk 2011 satış bekletisi ile kıyaslandığında ekonomik açıdan rakibine göre çok üstün görünüyor.