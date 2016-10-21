T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Samsung, YouTube'da Galaxy Note 7 ile dalga geçen videoları kaldırttı

Samsung patlayıp yanmaya başladığı için geri çağırdığı Galaxy Note 7 telefonlarla dalga geçen YouTube videolarını telif haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kaldırttı.

21 Ekim 2016 19:49

Samsung, Grand Theft Auto V (GTA V) bilgisayar oyununda Galaxy Note 7 model telefonları patlayıcı olarak kullanan YouTube kullanıcılarının videolarını kaldırttırdı.

GTA V oyuncuları oyunda küçük bir değişiklik yaparak el bombalarının Galaxy Note 7 model telefonlar olarak görünmelerini sağladılar.

Samsung'un Ekim'de geri çağırdığı Galaxy Note 7 telefonların patlayıp yanmaya başladığı bildirilmişti.

YouTube'a GTA V oynarken videolarını yükleyen kullanıcılar Samsung tarafından telefonun telif haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle şikayet edildi ve videoların bazıları kaldırıldı.

DoctorGTA adındaki YouTube kullanıcısı Samsung videosunu şikayet ettikten sonra kanalına sınırlamalar geldiğini söyledi.

Kullanıcı, "Bu cezanın kalkması üç ayı bulacak ve canlı yayın da yapamıyorum. Bana dava açmaya kalksalar ne yaparlardı merak ediyorum doğrusu. Kanserle savaşan ve YouTube'da bilgisayar oyunları oynayarak para kazanan bir çocuğa dava açarlar mıydı?" dedi.

Videoların izleyicileri Samsung'u tutumunu devam ettirirse videoların daha fazla izlenmesine yol açmak konusunda uyardılar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SamsungGalaxy NoteYouTubeGrand Theft AutoV)EkimGTABanaKanserle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24