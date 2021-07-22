Samsung ve Apple, Türkiye akıllı telefon pazarının yüzde 70'ini oluşturuyor

Türkiye akıllı telefon pazarında ABD’li Apple ile Güney Koreli Samsung, 2021 yılına hızlı giriş yaptı. Bu yılın birinci çeyreği incelendiğinde 2.3 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydının yapıldığı Türkiye’de, bu cihazların yüzde 70’e yakını Samsung ve Apple markalarının geliştirdiği ürünlerden oluştu.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2021 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu’nda yer alan bilgilerden yapılan derlemeye göre Türkiye’de bu yılın birinci çeyreğinde 2.3 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydı gerçekleştirildi.

Bu cihazların 870 bini Samsung, 770 bini Apple, 147 bini Oppo, 118 bini General Mobile ve 100 binini ise Xiaomi Redmi markalı telefonlar oluşturdu.

Rapora göre toplam 16 markanın rekabet ettiği Türkiye akıllı telefon pazarında bu yılın ilk çeyreğinde günde ortalama 26 bin akıllı telefonun kaydı gerçekleştirilerek, piyasaya sunuldu.

3'te 2'sinden fazlası Samsung ve Apple

BTK’nın raporunda yer alan ve marka bazında Türkiye’deki akıllı telefon pazarının güncel durumunu gösteren Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayıları dikkate alındığında, markaların pazar payları da şu şekilde gerçekleşti:

Samsung yüzde 36.7 ile en fazla IMEI kaydı gerçekleştiren marka olurken, onu yüzde 32.4’lük payla Apple izledi.

Bu iki markanın açık ara ağırlığını koyduğu pazarda, üçüncü sırada ise yüzde 6.2’lik payla Çinli Oppo, dördüncü sırada yüzde 5’lik payla yerli General Mobile ve beşinci sırada ise yüzde 4.2’lik pay ile Xiaomi’nin Redmi’si yer aldı.