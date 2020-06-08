Samsung’un veliahtı ikinci kez hapisin eşiğinde; Güney Kore devleti yol ayrımında

Güney Koreli teknoloji firması Samsung’un patronu Jay Y. Lee, yolsuzluk ve borsa manipülasyonu suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Lee, rüşvet suçlamasıyla 2018’de tutuklanmış ve bir sene hapis yatmıştı. Samsung’un patronu o davada, grup şirketlerinden ikisinin birleşmesine izin verilmesi için Güney Kore’nin eski Başkanı Park Geun-hye’nin kızına at hediye etmekle suçlanıyordu. Reuters’ın haberine göre yeni dava, Jay Y. Lee’yi, 2015’te Samsung C&T ve Cheil Industries şirketlerinin birleştirilmesinde yasadışı işlem yapmakla suçluyor. Bu birleşme, Lee’ye Samsung grubunun kontrolünü ele geçirme yolunu açmıştı. Bununla birlikte küçük hissedarların bu işlemden zararla çıktığı iddia ediliyor.

Savcılar ayrıca Lee’yi, Samsung Biologics Co Ltd’nin borsa fiyatının manipülasyonla şişirmekle de suçluyorlar.

Güney Kore devleti için zor karar

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, Güney Kore gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 12’sini oluşturuyor. Güney Kore’de ekonominin belkemiğini, Samsung’un da aralarında bulunduğu büyük şirketler oluşturuyor. Uzmanlar, Jay Y. Lee’ye yönelik davanın bugüne kadar büyük şirketleri destekleyen Güney Kore devletinin tutumunu değiştirip değiştirmediğini göstereceğini belirtiyorlar.

Jay Y. Lee, Samsung'un Başkanı Lee Kun-hee'nin en büyük oğlu. Babasının kalp krizi geçirmesi sonrasında Jay Y. Lee, kız kardeşleriyle birlikte topluluk şirketlerinin kontrolünü ele geçirmeye yönelik adımlar atmıştı. Samsung’un veliahtı olarak da bilinen Jay Y. Lee’nin serveti 7.9 milyar dolar olarak hesaplanıyor.