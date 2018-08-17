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Ekonomi

Samsung Türkiye'den zam kararı

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı devam ediyor

17 Ağustos 2018 16:29

Güney Kore merkezli teknoloji devi Türkiye’deki akıllı telefon modellerine zam yaptı.

NTV'nin aktardığına göre Samsung, geçen hafta tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’un fiyatını değiştirmezken diğer amiral gemisi modellerinin Türkiye fiyatlarını yüzde 10 ila 15 arasında arttı.

Samsung’un aldığı zam kararı sonrası Türkiye’de sattığı ürünlerindeki yeni fiyatlar şöyle: 

Samsung Galaxy S9

Eski Fiyat: 4899 TL, 
Yeni Fiyat: 5349 TL.

Samsung Note8

Eski Fiyat: 5499 TL
Yeni Fiyat: 6149 TL

Samsung Galaxy S9+

Eski Fiyat: 5699 TL
Yeni Fiyat: 6199 TL

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