T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Samsung telefonlarının patlama nedeni kesinleşti

Alev alan ve patlayan Galaxy Note 7'lerin pillerinde yetersiz yalıtım maddesi kullanıldığı ortaya çıktı

23 Ocak 2017 15:59

Samsung'un Galaxy Note 7 telefonlarına ilişkin başlattığı inceleme sonucunda telefonların aşırı ısınarak yanmasının nedeninin kusurlu piller olduğu bulundu. Samsung, telefonların pillerinden başka bir sorunu olmadığını kaydetti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaptığı bir yazılı açıklamayla "Araştırmacılar Note 7 olaylarının nedeninin piller olduğu sonucuna vardı" dedi.

Bulgular, sorunun pillerin içerisindeki yetersiz yalıtım maddesinden kaynaklandığını gösteriyor. Bir diğer sorun ise pillerin tasarımının, içindeki elektrodların güvenli bir şekilde yerleştirilmesine olanak sağlamaması.

Eylül ayında Samsung, aşırı ısınma ve patlama şikayetleri nedeniyle 2,5 milyon telefonu geri toplatmaya başlamıştı.

Tamamlanan bu işlemin 5,3 milyar dolara (yaklaşık 20 milyar Türk Lirası) mâl olduğu ve firmaya güveni olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor.

İlk lansmanı yapıldığında, bazı yorumcular Note 7'yi "şimdiye kadar piyasaya sürülen en iyi Android telefon" olarak tanımlamıştı.

Ağustos 2016'da piyasaya sürülen Samsung'un Note 7 modeli, Apple'ın iPhonelarına rakip olarak çıkarılan büyük ekran son model cihaz şeklinde görülüyordu.

Şirket, değiştirilen tüm telefonların güvenli olduğu konusunda ısrar ediyor. Ancak bu telefonların da aşırı ısındığına dair şikayetler gelmişti.

Şirket, benzer sorunların yakında çıkması beklenen S8 gibi yeni modellerde olmayacağını söylüyor:

"Geçtiğimiz birkaç ayda alınan dersler üretim sürecimizi ve şirket kültürümüzü derinden etkiledi."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlevGalaxy NoteNoteKoreliSamsungBirTürk LirasıAndroidSamsung NoteAppleAncakS8

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24