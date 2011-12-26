-Samsung, Sony hisselerini satın aldı TOKYO (A.A) - 26.12.2011 - Güney Kore teknoloji şirketi Samsung, ortak oldukları televizyon üreticisi S-LCD şirketindeki Sony'e ait yüzde 50 hisseyi satın aldı. Sony'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden Samsung, 2004 yılında kurulan S-LCD hisseleri karşısında Sony'e 935 milyon dolar (1,08 trilyon won) ödeme yapacak. Sony'nin televizyon satışlarının son 7 yıldır zarar ettiği belirtiliyor. Yeni anlaşmaya göre, Sony'nin Samsung'dan LCD televizyon almaya devam edeceği ifade ediliyor.