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BBC Türkçe

Samsung Note 7'nin satışı tüm dünyada durduruldu

Samsung, bataryasıyla ilgili yaşanan alev alma ve patlama sorunlarının devamı etmesi yüzünden Galaxy Note 7 telefonlarının satışını dünya genelinde durdurduğunu açıkladı.

11 Ekim 2016 05:26

Samsung, bataryasıyla ilgili yaşanan alev alma ve patlama sorunlarının devamı etmesi yüzünden Galaxy Note 7 telefonlarının satışını dünya genelinde durdurduğunu açıkladı.

Güney Koreli şirket ayrıca Galaxy Note 7 sahiplerine, sorun araştırılırken cihazı kullanmamalarını ve kapalı halde tutmalarını tavisye etti.

Samsung, telefonun bataryasıyla ilgili yaşanan sorunların ardından Eylül ayında bu modeli geri çağırmış ve geçen ay sorunun giderildiğini belirterek telefonu yeniden piyasaya sürmüştü.

Ancak yenilenerek kullanıma sokulan telefonların bataryalarında da sorunlar yaşanmıştı.

Samsung'dan yapılan açıklamada, "Müşterilerimizin güvenliği başlıca önceliğimiz olduğundan, araştırma devam ederken Samsung, tüm telefon şirketleri ve perakende satış ortaklarımızdan Galaxy Note 7'nin satışını durdurmasını isteyecek" denildi.

ABD'deki AT&T ve T-Mobile şirketleri önce telefonların yenileriyle değiştirilmesini ardından da satışlarını durdurmuştu.

Son olarak ABD'deki Southwest Havayolları, yolculardan birine ait Samsung Galaxy Note 7 model telefonun alev alması üzerine bir uçuşlarının iptal edildiğini açıklamıştı.

Brian Green adlı yolcunun telefonun, bu modellerin pillerinde tespit edilmiş olan 'patlama' kusuru nedeniyle 'kontrolden geçirilip yenilenmiş' bir cihaz olduğu belirtilmişti.

Green, telefonu şarjı azalmaktayken cebine koyduğunu, birkaç saniye sonra da ufak bir patlama ses duyduğunu ve pantalonunun cebinden duman çıktığını gördüğünü söylemişti.

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