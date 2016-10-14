Samsung: Note 7 fiyaskosunun bedeli büyüyor

Samsung, Note 7 telefonların piyasadan çekilmesi nedeniyle, şirket kârının yeni darbeler almasının beklendiğini ve gelecek yılın ilk çeyreğindeki gelirlerin etkileneceğini açıkladı.

Teknoloji devi, yılın üçüncü çeyreğini kapsayan dönem için kazanç oranlarını yenilemişti.

Şirket, Note 7 nedeniyle 2,7 milyar dolar civarında ek nefatif etki beklendiğini belirtti.

Note 7 geçer hafta bataryasının alev alması nedeniyle geri çağrılmış, ancak yenilenen telefonlarda da aynı sorun devam edince, Samsung Note 7'nin üretimini durdurduğunu açıklamıştı.

Ağustos'ta piyasaya sürülen telefonun, Apple'ın yeni modeli iPhone 7'nin rakibi olması planlanıyordu.

Yeni açıklamayla, Note 7 fiyaskosu nedeniyle şirketin uğraması beklenen kayıp 5 milyar dolardan fazlaya çıktı.

Şirket "cep telefonu işini normalleştirmek için" Galaxy S7 ve S7Edge gibi modellerin satışına ağırlık verileceğini belirtti.

Açıklamada, "Buna ek olarak şirket, tüketiciler için ürün güvenliğini kalite kontrol sürecinde önemli değişiklikler yaparak arttırmaya odaklanacak" denildi.

Samsung, telefonun bataryasıyla ilgili yaşanan sorunların ardından Eylül ayında bu modeli geri çağırmış ve geçen ay sorunun giderildiğini belirterek telefonu yeniden piyasaya sürmüştü.

Ancak yenilenerek piyasaya sürülen telefonların bataryalarında da sorunlar yaşanmıştı.

Şirket bunun üzerine Note 7 telefonların üretiminin durdurulduğunu açıkladı ve mevcut kullanıcılara da telefonlarını kapalı tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Note 7 krizinin hisse senetlerindeki düşüşün yanı sıra, Samsung'un marka değerine de zarar verebileceği belirtiliyor.