Samsung: Jüri bilerek aleyhimize karar verdi

Samsung, en büyük rakibi Apple’ın kısa bir süre önce piyasaya sürülen iPhone 5 akıllı telefonunun, kendisine ait bazı patentleri ihlal ettiğini iddia ederek mahkemeye gitmiş ve Samsung, bir milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Samsung, davanın taraflı yürütüldüğü gerekçesiyle itirazda bulundu.

Samsung, Ağustos ayında ABD’de kaybettiği patent davasının ardından başlattığı yasal taarruzu sürdürüyor. Samsung, bir milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildiği davanın jürisinde yer alan en önemli ismin, bir zamanlar stratejik ortaklarından biriyle girdiği dava nedeniyle iflas ettiğini belirterek, davanın taraflı yürütüldüğü gerekçesiyle itirazda bulundu.

Güney Koreli elektronik üreticisi Samsung, Ağustos ayında kaybedilen patent davasının ardından, en büyük rakibi Apple’a karşı ‘yasal direnişi sürdüreceğini’ belirtmişti. İki gün gün önce Apple’ın ABD’de satış yasağı getirtmek istediği Galaxy 10.1 tablet bilgisayarı üzerindeki geçici satış yasağı kararı iptal edilen Samsung, bu kararın ardından sözünde durarak ‘yasal taarruza’ geçti.

Samsung, hafta başında mahkemeye giderek iPhone 5’te kendisine ait standart özelliklere ve içeriklere ait patentlerin çalındığını öne sürdü. Şirket en son olarak, bir milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildiği davada jürinin verdiği yanlı karar nedeniyle aleyhine sonuç çıktığını belirterek, karara itiraz etti.

'Jüri doğru seçilmedi'

Samsung, iki ay önce görülen davada jürinin başı olan kişinin, bir zamanlar büyük miktarda yatırım yaptıkları Seagate Technology firması tarafından dava edildiğini ancak bu detaya dikkat edilmediğini belirtti.

Samsung’un itirazına göre, patent davasında yer alacak jürinin seçiminde, jürinin başında yer alan Velvin Hogan’a geçmişte herhangi bir davada yer alıp almadığı soruldu. Hogan, Samsung’un geçmişte yatırım yaptığı ve kendisini dava eden Seagate Technology firmasıyla olan geçmişini açıklamadı. O dönem çalışanı olduğu Seagate ile 1993’te yaşanan bu dava sonucunda, Hogan tüm mali varlığını kaybetmişti.

Bloomberg’in verdiği bilgiye göre, Samsung açıklamasında Hogan’ın geçmişinin ortaya çıkarılmadan davaya dahil edildiğini belirtti: “Samsung, Seagate ile çok önemli bir stratejik ilişkiye sahip... Seagate’in geçtiğimiz yıl bir bölümünün 1.375 milyar dolara Samsung’a satılmış olması, bizi bu firmanın en büyük hissedarı yaptı.”

Samsung, 1.05 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildiği davada tek taraflı bir tutum sergilendiğini belirtti ve “Velvin Hogan’ın Seagate ile yaşadığı davayı açıklamaması, davanın taraflı olarak sürdürülmesine neden oldu” ifadesini kullandı.

'Deliler taraflı sunuldu'

Samsung, dava hakkında önceden yaptığı itirazda, jürinin basına verdiği röportaj ve yaptığı açıklamalarda yanlı tutum sergilediklerini ve bu durumun, davanın delillerinin saptırıldığına dair en büyük gösterge olduğunu söylemişti.

Davanın sonuçlanmasından bir gün sonra, jüri üyelerinden Manuel IIagan CNET’e açıklama yaparak, “Hogan’ın kendi tecrübelerine dayanarak jürinin akılını çelmeye çalıştığını” ima etti. Ilagan, “Hogan tecrübeliydi ve jürinin başıydı. Bizi kendi tecrübesine göre yönlendirdi. Böylece dava sürecinin geri kalanı bizim için daha kolaydı” dedi.

Hogan ise Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada, “jüri üyelerinin sadece önlerindeki delile göre karar vermesi gerektiğini, bazı üyelerin patentler konusunda karar verirken suçlamananın kabul edilmesi veya göz ardı edilmesi konusunda kararsızlık yaşadığını, kendisinin bu aşamada devreye girdiğini” söylemişti. Samsung’un itirazı üzerine, belli kişilerin Aralık ayında mahkemeye ifade vermesi bekleniyor. (ntvmsnbc.com)