T24 LogoT24 Logo
Dünya

Samsung İran'ı ayağa kaldırdı!

İsrail, İran'a saldıracak mı? İranlı nükleer fizikçileri suikastla hedef alan MOSSAD mı? Bu tartışmalar zirveye çıkmışken, bir İsrailli yapım şiketinin ü

03 Şubat 2012 02:00

 
T24 - İsrail, İran'a saldıracak mı? İranlı nükleer fizikçileri suikastla hedef alan MOSSAD mı? Bu tartışmalar zirveye çıkmışken, bir İsrailli yapım şiketinin ürettiği tablet bilgisayar reklamı İran'ı ayağa kaldırdı. Güney Kore firması Samsung'un tablet bilgisayarını tanıtan reklamda, bir MOSSAD ajanı İran'ın nükleer tesisini havaya uçuruyor.

CNNTürk'te yer alan habere göre; Samsung'un tablet bilgisayarını tanıtan reklam filmi, son dönemde MOSSAD'ı nükleer fizikçilerine suikast düzenlemekle suçlayan İran'ı Güney Koreli firmayla karşı karşıya getirdi. Hem de İran Meclisi'ne şirkete karşı yaptırım seviyesinde bir adım attıracak kadar.

Tahran öncelikle firmadan özür bekliyor. Ama beklediği o özür gelse bile onunla da yetinmeyebilir.

İran Meclisi şimdi Güney Kore firmasıyla tüm ticari ilişkilerin kesilmesi seçeneğini değerlendiriyor.

Şirketin ürünlerine kısmi ambargo getirilmesi de gündemde.Hasarı en aza indirmeye çalışan şirket ise, reklamı kınayan yazılı bir açıklama yayımladı.

Firmanın Tahran'daki halkla ilişkiler ofisi de, "Reklamın Samsung ile bir ilgisi yok, İsrail'de HOT adlı bir yapım şirketi tarafından hazırlandı" diyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24