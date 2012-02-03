Samsung İran'ı ayağa kaldırdı!



T24 - İsrail, İran'a saldıracak mı? İranlı nükleer fizikçileri suikastla hedef alan MOSSAD mı? Bu tartışmalar zirveye çıkmışken, bir İsrailli yapım şiketinin ürettiği tablet bilgisayar reklamı İran'ı ayağa kaldırdı. Güney Kore firması Samsung'un tablet bilgisayarını tanıtan reklamda, bir MOSSAD ajanı İran'ın nükleer tesisini havaya uçuruyor.



CNNTürk'te yer alan habere göre; Samsung'un tablet bilgisayarını tanıtan reklam filmi, son dönemde MOSSAD'ı nükleer fizikçilerine suikast düzenlemekle suçlayan İran'ı Güney Koreli firmayla karşı karşıya getirdi. Hem de İran Meclisi'ne şirkete karşı yaptırım seviyesinde bir adım attıracak kadar.



Tahran öncelikle firmadan özür bekliyor. Ama beklediği o özür gelse bile onunla da yetinmeyebilir.



İran Meclisi şimdi Güney Kore firmasıyla tüm ticari ilişkilerin kesilmesi seçeneğini değerlendiriyor.



Şirketin ürünlerine kısmi ambargo getirilmesi de gündemde.Hasarı en aza indirmeye çalışan şirket ise, reklamı kınayan yazılı bir açıklama yayımladı.



Firmanın Tahran'daki halkla ilişkiler ofisi de, "Reklamın Samsung ile bir ilgisi yok, İsrail'de HOT adlı bir yapım şirketi tarafından hazırlandı" diyor.







