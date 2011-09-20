Samsung, iPhone 5'e savaş açıyor

T24 - Ekim ortasında piyasaya çıkması beklenen iPhone 5'e karşı çeşitli ülkelerde patent davaları açılacak.



Güney Kore'nin elektronik devi Samsung'un, iPhone 5'in piyasaya çıkışına engel olmak için Amerikalı rakibi Apple'ı mahkemeye vereceği iddia edildi.



Güney Kore'de yayın yapan ekonomi gazetesi Maeil'in, Samsung'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayanarak verdiği haberine göre, iPhone'un tam Amerikan piyasasına çıkmasının beklendiği bir dönemde, Samsung gelecek haftalarda Güney Kore ve yurt dışında yeni bir süreç başlatacak.



Çok fonksiyonlu akıllı telefonlar iPhone (Apple) ve Galaxy S (Samsung) ile dijital tabletler iPad (Apple) ve Galaxy Tab'i (Samsung) üreten iki dev şirket, birbirlerini karşılıklı olarak teknoloji ve tasarım hırsızlığıyla suçlayarak uluslararası alanda bir adli gerilla savaşı yürütüyorlar.



Samsung firması, Apple'ın iPad'e çok benzediğini iddia ettiği tablet bilgisayarı Galaxy Tab 10.1'in Almanya'da satışının durdurulmasını engelleyememişti.



Kararı temyize taşıyan Samsung, üç gün sonra Fransa'da mobil iletişim patentlerini gerekçe göstererek Apple'a karşı dava açmıştı. İki şirket arasında ayrıca ABD, Avustralya ve Güney Kore'de adli mücadele devam ediyor.



Apple'ın iPhone 5'i ekim ortasında ABD'de satışa sunması bekleniyor.







