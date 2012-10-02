Samsung iPhone 5 için mahkemeye gidiyor

Samsung, en büyük rakibi Apple’ın kısa bir süre önce piyasaya sürülen iPhone 5 akıllı telefonunun, kendisine ait bazı patentleri ihlal ettiğini iddia ederek mahkemeye gitti. Samsung, iPhone 5 piyasaya çıkmadan birkaç gün önce Apple’ı uyarmış ve yeni nesil iPhone’da yer alan LTE (Long Term Evolution) teknolojisinin patentinin kendisine ait olduğunu idda etmişti.



Samsung ve Apple arasındaki küresel patent davaları, Ağustos ayında ABD’de sonuçlanan davanın ardından yeni bir boyut kazanacak gibi görünüyor. 24 Ağustos’ta sonuçlanan davayı kaybederek Apple’a bir milyar dolar tazminat ödemek zorunda bırakılan Samsung, şimdi iPhone 5’in satışı yasaklanmayacak olsa bile yüksek bir tazminat alabileceği bir dava için mahkemeye gitti. Davanın, 2014’te başlayabileceği belirtildi.

Güney Kore elektronik devinin yaptığı hamle, dün Apple’ın ABD’de yasaklatmaya çalıştığı Galaxy 10.1 tablet bilgisayarı hakkında açılan davayı kaybetmesinin ardından geldi.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre dün mahkemeye dilekçe veren Samsung, başvurusunda, “iPhone 5 piyasaya sürülür sürülmez, cihaz hakkında soruşturma başlattık” ifadesi kullanıldı. Samsung, iPhone 5’in iki standart ve dört içerik patentini ihlal ettiğini öne sürüyor.



Kapışma sona ermiyor



Samsung Galaxy 10.1 tablet bilgisayarı için Haziran ayında geçici satış yasağı getiren San Jose Federal Mahkemesi Yargıcı Lucy Koh, bu yasağı Samsung’un talebi üzerine üç ay ertelemişti. Yargıç Koh, dün verdiği kararla tablet bilgisayara ABD’de satış yasağı getirilmeyeceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük mobil cihaz üreticilerinden Samsung ve Apple, 2010’dan bu yana Avustralya’dan ABD’ye uzanan sınırlar içinde patent kavgaları veriyor. Samsung’un iPhone 5’i dava etmesiyle, iki şirket 219 milyar dolarlık küresel değeri olan pazardaki en belirleyici kavgalardan birine tutuşacak.



Dava 2014'te



San Jose Federal Mahkemesi, Samsung’un başvurusu üzerine iPhone 5 hakkındaki iddiaları Güney Koreli şirketin geçmişte yaptığı suçlamalar dosyasına ekledi. Samsung, iPhone ile iPod ve iTouch modellerinde sekiz patentinin ihlal edildiğini öne sürüyor.

Galaxy Nexus telefonuna ABD’de satış yasağı getirten Apple, piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Galaxy S III telefonunun da ABD’de yasaklanması için mahkemeye gitmişti. Apple, 23 Eylül’de yaptığı başvuruda ise Ağustos ayındaki davanın ardından Samsung’dan 707 milyon dolar daha tazminat talep edilmesini istemişti.

Apple’ın Ağustos ayında kazandığı davada, Samsung’un yedi patentten altısını ihlal ettiğine karar verilmişti. Bugün, Apple’un 10 Samsung ve Android tabanlı akıllı telefon ile Galaxy 10.1’i ABD’de yasaklatma çabaları sürüyor.

Apple sözcülerinden Kristin Huguet, Businessweek’e en son gelişmeler hakkında açıklama yapmayı reddetti.