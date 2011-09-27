-Samsung Galaxy S II beyaz Türkiye'de İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - Samsung Galaxy S II, beyaz renk seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Samsung açıklamasına göre, 8.49 mm inceliğinde ve 116 gram ağırlığında olan Galaxy S II'de 4.27 inç Amoled Plus ekran yer alıyor. Galaxy S II'nin yüksek kalitede fotoğraf ve video çekimi sağlayan 8 megapiksel kamerasına ek olarak, ön yüzünde görüntülü görüşme olanağı sunan 2 megapiksel bir kamerası daha bulunuyor. 1.2 GHz çift çekirdekli uygulama işlemcisi içeren Galaxy S II, Android 2.3 Gingerbread platformunu kullanıyor. Türkiye'de beyaz renk seçeneği ile de satışa sunulan Galaxy S II ile Türkiye'deki kullanıcılar, Google Android Market'in yanı sıra yerel olarak geliştirilen Samsung Fun Club ve Samsung eKitap uygulamaları ile favori filmlerini, dizilerini ve televizyon şovlarını izleyerek, dergi, kitap ve gazete koleksiyonlarını ekran üzerinden yönetebiliyor.