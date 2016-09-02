Samsung Galaxy Note 7'nin satışını durdurdu

Samsung Galaxy Note 7 adlı yeni model akıllı telefonunun

satışını durdurdu. Güney Kore şirketinin konuyla ilgili

açıklamasında telefonlardan bazılarının akülerindeki hata

dolayısıyla şarj sırasında ateş aldığı belirtildi. Samsung bütün

dünyadaki Galaxy Note 7 sahiplerinin telefonlarını yenisiyle

değiştirebileceğini duyurdu.

Samsung iki gün önce yeni model telefonların ek kalite

kontrolünden geçirileceğini duyurmuş, medyada da yeni model

Galaxy Note 7'lerden bazılarının patladığına dair haberler

yayınlanmıştı. Galaxy Note 7 19 Ağustosta piyasaya sürülmüştü.

Daha önce de yeni model telefonlardan ikisinin şarj edildiğine

dair haberler yayınlanmıştı. Samsung daha önce ek kalite

kontrolü için yeni model telefonlarının satışını ertelemek

zorunda kalmamıştı.