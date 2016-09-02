Samsung Galaxy Note 7'nin satışını durdurdu

Samsung Galaxy Note 7 adlı yeni model akıllı telefonunun
satışını durdurdu. Güney Kore şirketinin konuyla ilgili
açıklamasında telefonlardan bazılarının akülerindeki hata
dolayısıyla şarj sırasında ateş aldığı belirtildi. Samsung bütün
dünyadaki Galaxy Note 7 sahiplerinin telefonlarını yenisiyle
değiştirebileceğini duyurdu.
Samsung iki gün önce yeni model telefonların ek kalite
kontrolünden geçirileceğini duyurmuş, medyada da yeni model
Galaxy Note 7'lerden bazılarının patladığına dair haberler
yayınlanmıştı. Galaxy Note 7 19 Ağustosta piyasaya sürülmüştü.
Daha önce de yeni model telefonlardan ikisinin şarj edildiğine
dair haberler yayınlanmıştı. Samsung daha önce ek kalite
kontrolü için yeni model telefonlarının satışını ertelemek
zorunda kalmamıştı.