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BBC Türkçe

Samsung Galaxy Note 7 modelini geri çağırdı

ABD ve Güney Kore'de Galaxy Note 7 modeli telefonların pilleri nedeniyle yangın çıkarmasının ardından Samsung telefonları geri çağırdı.

02 Eylül 2016 16:28

Samsung ABD ve Güney Kore'de bazı telefonların pillerinin şarj sırasında patlaması vakalarının ardından Galaxy Note 7 modelinin satışlarını durdurma kararı aldı.

Şirket, telefonların yenileriyle değiştirileceğini açıkladı.

Samsung'un mobil cihazlar bölümü başkanı Koh Dong-jin "Bazı Note 7 pillerinin patladığı bilgisini aldık. Patlamaların pil hücrelerinden kaynaklandığını teyit ettik" dedi.

19 Ağustos'ta piyasaya çıkarılan telefonun 2 milyon adet sattığı belirtiliyor. 10 ülkede satılan telefonların pilleri farklı şirketler tarafından üretiliyor.

Samsung'un rakibi Apple'ın, yeni iPhone modelini önümüzdeki hafta tanıtması bekleniyor.

Bir teknoloji devinin dünya çapında yalnızca 35 vaka yaşandıktan sonra telefonları geri çekmesi inanılmaz bir karar.

Önemli bir ürünün piyasaya sürülmesinden hemen sonra geri çekilmesi ve rakibi Apple'ın yakın zamanda yeni bir ürün çıkaracak olması Samsung için çok kötü bir zamanlama.

Akıllı telefonlarda daha önce de pillerin patladığını duyduk çünkü çoğu akıllı telefonda oldukça yanıcı olan lityum iyon pilleri kullanılıyor.

Son birkaç günde bazı kullanıcılar telefonlarının şarj olurken yanmaya başladığını veya patladığını söyledi ve Samsung şimdiye kadar 35 vakayı doğruladı.

Ariel Gonzalez 29 Ağustos'ta yanmış ve ekranı kırılmış Galaxy Note 7 model telefonunun videosunu YouTube'a yükledi.

Telefonunu şarjdan çıkardıktan sonra yanmaya başladığını söyleyen Gonzalez, ürünü yalnızca 14 gün önce almıştı.

Kakao Story ismindeki Kore sosyal medya sitesine başka kullanıcılar da yanmış Galaxy Note 7 telefonlarının resimlerini yüklediler.

Samsung Temmuz'da akıllı telefonlarında son iki yıldaki rekor satışını yaşamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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