Samsung çocuk işçi çalıştırıyor mu?

Samsung Elektronik, ara mal tedarikçisi bir firmada çocuk işçi çalıştırıldığı iddialarını soruşturacağını açıkladı.

New York Merkezli Çocuk İşçi İzleme Grubu, uzmanlarının yaptığı incelemelerde Çin merkezli HEG Elektroniks adlı firmanının ihlallerde bulunduğuna dair belirtilere rastladığını açıkladı. Gruptan yapılan açıklamada, haziran ve temmuz ayları arasında yapılan araştırmalarda 16 yaşın altında çocuk çalıştırıldığının belirlendiği söylendi. Ancak Samsung bu yönde kesin bir duruma belirlemediğini, şimdi kendi araştırmasını yürüttüğünü açıkladı. Açıklamada, "Samsung Elektronik, bu sene yaptığı, iki ayrı mekan araştırmasında herhangi bir ihlale rastlamamıştır" denildi.

"Müfettişlerden oluşan bir heyet Kore'deki personel biriminden hareket ederek 9 Ağustos tarihinde Çin'in Hijou yöresindeki tesise gitmiştir; heyet, en kısa zamanda araştırma başlatarak, ortaya çıkarılabilecek sorunlar hakkında gerekli önlemleri alacaktır." (BBC Türkçe)