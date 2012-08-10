T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Samsung çocuk işçi çalıştırıyor mu?

New York Merkezli Çocuk İşçi İzleme Grubu'ndan yapılan açıklamada, haziran ve temmuz ayları arasında yapılan araştırmalarda 16 yaşın altında çocuk çalıştırıldığının belirlendiği söylendi

10 Ağustos 2012 13:33

Samsung Elektronik, ara mal tedarikçisi bir firmada çocuk işçi çalıştırıldığı iddialarını soruşturacağını açıkladı.

New York Merkezli Çocuk İşçi İzleme Grubu, uzmanlarının yaptığı incelemelerde Çin merkezli HEG Elektroniks adlı firmanının ihlallerde bulunduğuna dair belirtilere rastladığını açıkladı. Gruptan yapılan açıklamada, haziran ve temmuz ayları arasında yapılan araştırmalarda 16 yaşın altında çocuk çalıştırıldığının belirlendiği söylendi. Ancak Samsung bu yönde kesin bir duruma belirlemediğini, şimdi kendi araştırmasını yürüttüğünü açıkladı. Açıklamada, "Samsung Elektronik, bu sene yaptığı, iki ayrı mekan araştırmasında herhangi bir ihlale rastlamamıştır" denildi.

"Müfettişlerden oluşan bir heyet Kore'deki personel biriminden hareket ederek 9 Ağustos tarihinde Çin'in Hijou yöresindeki tesise gitmiştir; heyet, en kısa zamanda araştırma başlatarak, ortaya çıkarılabilecek sorunlar hakkında gerekli önlemleri alacaktır." (BBC Türkçe)

ETİKETLER

samsungsamsung elektronikçinçocuk işçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24