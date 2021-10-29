Samsung, 3. çeyrekte rekor gelir elde etti

Güney Koreli teknoloji firması Samsung, 3. çeyrekte 63 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet kârı 13.4 milyar dolar ile son 3 yılın en yükseği, şirket tarihinde ise ikinci en yüksek rakamı oldu.

Samsung yarı iletken bölümünün beklentilerin üzerinde katkısı sayesinde üçüncü çeyreği rekorla kapattı.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre toplam gelir 63 milyar dolara ulaştı ve yıl bazında yüzde 10 arttı. Faaliyet kârı 13.4 milyar dolar ile son 3 yılın en yükseği, şirket tarihinde ise ikinci en yüksek rakamı oldu.

Yarı iletken bölümü veri merkezleri ve bulut altyapılarına yüksek ilgi sayesinde 22.5 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 16 arttı. Katlanabilir telefonların etkisi ile mobil bölüm satışları azalsa da gelir 23.33 milyar dolara yükseldi.

Samsung son çeyrekten oldukça umutlu. Yarı iletken ortalama fiyatları yükselmeye devam ederken OLED panel kullanan mobil cihazların sayısı da artıyor. Diğer taraftan akıllı telefon satışlarında da yükseliş beklentisi var.