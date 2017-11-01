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Samsun'da polis memuru, kanserden öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da pankreas kanseri tedavisi gören Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 41 yaşındaki Hüseyin Acar, yaşamını yitirdi

01 Kasım 2017 14:19

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da pankreas kanseri tedavisi gören Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru 41 yaşındaki Hüseyin Acar, yaşamını yitirdi. Acar için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. 
Samsun\'un Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Acar, 2014 yılında yakalandığı pankreas kanseri tedavisi gördüğü özel bir hastanede dün yaşamını yitirdi. Polis memuru Acar için bugün İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcıları Hasan Öztürk, Hakan Kubalı, İl Müftüsü Veysel Çakı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, askeri ve mülkü erkan ile polis memurunun ailesi katıldı.
Törende Acar\'ın öz geçmişi okunarak, polis memuru için dualar edildi. Acar\'ın annesi Gülsüm Acar, oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşına dokunarak, uzun süre gözyaşı döktü. Törenin ardından polis memuru Acar\'ın naaşı, cenaze aracıyla Canik ilçesinde bulunan Devgeriş Camii\'ne götürüldü.

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