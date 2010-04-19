Samsun'dakiyle Tokat'taki saldırıyı aynı grup mu yaptı?

T24 - Samsun Ladik’te önceki akşam teröristlerin hain kurşunlarına hedef olan iki polis memuru son yolculuğuna uğurlanırken, halk terörü lanetledi. Saldırıyı Tokat Reşadiye’de yedi askeri şehit eden terörist grubun gerçekleştirdiği sanılıyor.





Samsun’un Ladik İlçesi’nde önceki gece ekip otosuna üç teröristin Kaleşnikof silahlarla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memurları Hüseyin Koç (50) ve Malik Saykal (36) terörü lanetleyen sloganlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.



Olay yerinde yapılan incelemede 72 adet Kalaşnikof mermisi kovanı bulunurken saldırının yaklaşık 35 saniye sürdüğü belirlendi. Ekip otosunu kurşun yağmuruna tutarak Samsun’da yeni bir gerginliği hedefleyen teröristlerin, Tokat’ın Reşadiye İlçesi‘nde 7 Aralık 2009’da yedi askerin şehit olduğu, üç askerin de yaralandığı saldırıyı düzenleyen grup olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Şehit polis memuru evli ve üç çocuk babası Hüseyin Koç ile bekâr olan Malik Saykal için Valilik önünde düzenlenen törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedefleyen hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır” dedi.





Törene yetişti



Ahmet Türk’e yönelik yumruklu saldırının ardından görevden alınan Emniyet Müdürü Muzaffer Erkan’ın yerine atanan Karabük Emniyet Müdürü Hulusi Çelik de sabah 06.00’da Samsun’a gelerek göreve başladı. Koç‘un polis memuru olan ve halen vatani görevini yapan diğer oğlu Muhsin Koç da törene yetişti.



Hüseyin Koç’un kızı Buket polis okulu öğrencilerini göstererek, “Vatan bölünmeyecek, babam gibi olacak bunlar. Bir tane öleceğiz, on tane doğacağız” diyerek ağladı. Alanda toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grup, terör örgütü aleyhine slogan attı.





Vermek istemediler



Törenin ardından şehit polis memurlarının cenazeleri önce şehit edildikleri Ladik’e getirildi. Ladik girişinde cenazeleri karşılayan çok sayıda vatandaş ‘’Şehitler ölmez vatan bölünmez," "Kahrolsun PKK’’ sloganları atarak yürüdü. Yaklaşık 10 bin Ladikli şehitleri vermek istemedi ve Ladik’te toprağa verilmesini istedi. Belediye Başkanı’nın halkı ikna etmesiyle şehit polis memuru Hüseyin Koç’un cenazesi Tokat’a, Malik Saykal’ın cenazesi ise Amasya’ya gönderilerek toprağa verildi.





