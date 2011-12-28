-Samsun'daki yangına Türk Kızılayından yardım ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Türk Kızılayının, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese köyüne 20 kişilik uzman afet müdahale ekibi ile çadır, battaniye, yatak, katalitik soba ve mutfak seti ulaştırdığı bildirildi. Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılkese köyündeki yangında, 40 hanenin oturulamaz hale geldiği belirtilerek, yangın haberinin alınmasının ardından harekete geçilerek, 20 afet müdahale uzmanının bölgeye ulaştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, ekiplerce, evleri zarar gören vatandaşlar için yeterli sayıda çadır, battaniye, yatak, katalitik soba ve mutfak setinin bölgeye ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu, bölgedeki gelişmelerin Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezi tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.