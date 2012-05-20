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Samsun'daki kadın-erkek güreşi soruşturmalık oldu

Vali Aksoy: Kadın ve erkek güreşinin ata sporumuzda yeri yoktur

20 Mayıs 2012 20:11

Samsun'daki 19 Mayıs kutlamaları kapsamında 'kadın-erkek güreşi' ile ilgili inceleme başlatıldı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir kadın sporcu ile erkek rakibinin güreşmesi olayına ilişkin inceleme başlatıldı. Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, söz konusu haberle ilgili bir açıklama yaptı. 
 
Vali Aksoy açıklamasında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 93. yıl dönümü nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular tarafından etkinlikler gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu etkinlikler sırasında ata sporumuz olan güreş içinde yer almayan bir bayan ile bir erkek sporcunun gösterisi ile ilgili inceleme başlatıldı” dedi.
 
 
Nurcan Kılıç,: Art niyet yok
 
 
Samsun’daki kutlamalarda erkekle güreş tutan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Nurcan Kılıç, olayın güreş değil şov olduğunu savundu. 8 yıldan bu yana güreş yaptığını ve çok sayıda madalyasının bulunduğunu anlatan Nurcan Kılıç, güreştiği liseli lisanslı güreşçi Kamil Özkıvanç’ı kendisine rakip görmediğini söyledi. Nurcan Kılıç, statta binlerce kişinin önünde bir erkekle güreş tutmasını şöyle anlattı:
 
"Dünkü olayda erkekle güreşmemde hiç bir kasıt yoktu. Güreş tekniklerini gösteren şov yapacağım kadın arkadaşım gelmedi. Tek kalınca protokolün önünde mahcup duruma düşmemek için benden yaşça küçük bir güreşçi arkadaşımla güreş tuttum. Hiç bir art niyet olmadan güreşip, tekniklerimizi gösterdik. Bu şekilde gündeme gelmek istemezdim. Biz sporcuyuz. O bir müsabaka değil, bir şovdu. Biz gösterimizi yaptık."
 
Güreşçi Nurcan Kılıç, 2006 yılında İstanbul’da, 2008 yılında da Letonya’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda yıldızlar kategorisinde milli takımda yarışmalara katıldığını söyledi. 72 kiloda görüşen Nurcan Kılıç, önümüzdeki yıl yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.

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