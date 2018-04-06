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Samsun'daki FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

06 Nisan 2018 17:10

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Nisan Salı günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İlkadım ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock kullandıkları iddiasıyla, aralarında serbest meslek çalışanlarının da olduğu 1\'i kadın, toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere ise el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 2\'si, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Arif K. tutuklanırken, İsmail T. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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