T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 2'si de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

10 Mayıs 2018 20:26

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1\'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 2\'si de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs günü terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskında 1\'i Türk, 9\'u Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Khanldoon Ahmed R.R., savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Hamad Abdullah N.N. ve Omar Younus Taha A. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest kaldı. Gözaltındaki 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrendildi.
Öte yandan operasyon kapsamında, daha önce 3 kişi serbest bırakılmıştı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUNDEAŞSamsunEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüMayısKentTürkIrakKhanldoon AhmedAdliyeyeHamad AbdullahOmar Younus TahaGözaltındaki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24