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Samsun'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

23 Aralık 2017 02:49

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Samsun Caddesi\'nde meydana geldi. Melih Şevket Cömert (22) yönetimindeki 55 JA 409 plakalı otomobil, önce Suat Öztürk yönetimindeki 57 EF 637 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra aynı yöne giden Ömer Mutuk yönetimindeki 06 EB 783 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, Cömert ile yanındaki Özkan Cemal Can ve Ömer Mutuk yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Melih Şevket Cömert, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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