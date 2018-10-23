T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da yürüyen merdiven kazası, çok sayıda öğrenci yaralı (3)

VALİLİK: 28 ÖĞRENCİ YARALANDI Samsun'daki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen ve yaralanan öğrencilerle ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı

23 Ekim 2018 19:06

VALİLİK: 28 ÖĞRENCİ YARALANDI
Samsun\'daki alışveriş merkezinde, yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen ve yaralanan öğrencilerle ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı. Yürüyen merdivende meydana gelen kazada, 28 öğrencinin 15 ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, \"Kazada yaralanan öğrencilerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Can kaybının yaşanmadığı olayda öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar dileriz\" ifadelerine yer verildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİLİKYARALANDI SamsunYürüyenCan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24