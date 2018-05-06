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Samsun'da yol verme kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Atakum ilçesinde, seyir halindeki minibüsten yine seyir halinde olan kamyonete silahla ateş açıldı

06 Mayıs 2018 04:23

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Atakum ilçesinde, seyir halindeki minibüsten yine seyir halinde olan kamyonete silahla ateş açıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Olay, Atakum ilçesi Samsun Bafra karayolu üzeri Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halindeyken iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Bu tartışmanın ardından, seyir halindeki minibüste bulunan Ramazan A., yine seyir halindeki 55 GL 872 plakalı kamyonetin içerisine doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonrası  kamyonetin içerisinde bulunan 3 kişi ve yoldan geçen bir vatandaş ile yurdun önünde bekleyen bir kız öğrenci yaralandı. Yaralanan Lütfi Güler, Mevlüt Aydın ve Hatice Çetinkaya, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar Songül Köse ve Selçuk Yapıcı ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda ağır yaralanan araç içerisindeki Lütfi Gürel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, silahlı saldırı düzenleyen saldırganın dolmuş minibüsü ile kaçtığı belirtildi.

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