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Samsun'da yerel gazeteyi belediye mühürledi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yerel yayın yapan Haber Expres gazetesine ait işyeri ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi

10 Ocak 2015 18:26

Samsun'un Çarşamba ilçesinden 2005 yılından bu yana yayın yapan Haber Expres Gazetesi ve Şeker Ofset Matbaacılık, 2012'den itibaren ruhsatı olmayan binada faaliyetini sürdürmeye başladı. Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle binayı mühürledi.

 

'Ruhsat almak için başvurduk ama sonuç alamadık'

 

Haber Expres Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erol Şeker, iskansız binada ruhsat almak için defalarca başvuruda bulunduklarını fakat her defasında sorunu aşamadıklarını söyledi.


DHA'nın haberine göre, işyeri ruhsatı almak için belediyeye başvurduklarında, binanın oturma izni olmadığı gerekçesiyle verilmediğini söyleyen Şeker, "İlçede onlarca iş yerinin ruhsatsız olduğu bir yerde yalnızca bizim ruhsatımızın olmadığı bahane gösterilerek mühürlenmesi adaletsizlik, haksızlık ve hatta mantık dışıdır. İskanı almayan binada bizden başka 2 işyeri ve 10 daire var. Yapılan işlem, çalışan 10 kişinin aileleriyle toplam 40 kişinin mağdur etmiştir" dedi.

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