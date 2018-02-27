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Samsun'da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonunda 9 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı

27 Şubat 2018 20:40

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9\'u tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize (KOM) Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve bahis oynayan kişilere para veren tefecilere yönelik geçen hafta il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 ayrı adrese yapılan operasyonda, 20 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 4\'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 16 şüpheliden 9\'u tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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