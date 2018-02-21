Samsun'da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polis, yasa dışı bahis oynatan ve bahis oynayan kişilere para veren tefecilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize (KOM) Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve bahis oynayan kişilere para veren tefecilere yönelik bu sabah il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler 20 şüpheliyi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital envanterler ve nakit paralara el konulu. Şüpheliler, sağlık kontorolünün ardından ifadeleri alınmak üzere KOM Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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