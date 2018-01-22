Samsun'da yan bakma kavgası: 7 yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da iki grup arasında \'yan bakma\' tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, dün Canik ilçesi Yeni Mahalle\'de meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine Alican A. sağ bacağından, Engin D. göbeğinden ve Deniz D. elinden bıçaklanırken, 4 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Engin D.\'nin tedavisi sürerken, diğer yaralılar ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bıçak kullandığı öne sürülen Alican A. ile Kaşif D.\'yi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.



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