Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da uyuşturucu ticareti yaptığı ididasıyla polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Berkan Has, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Berkan Has\'ı iddiaya göre iki kişiye bonzai satarken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi\'ndeki evinde arama yapan polis, 232 gram bonzai ele geçirdi.

Polisteki işlemleri tamamlanarak \'uyuşturucu ticareti yapmak suçundan\' bugün adliyeye sevk edilen Has, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FOTOĞRAFLI