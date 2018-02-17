T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

17 Şubat 2018 19:19

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Canik ve İlkadım ilçelerinde 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Ekipler Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi\'nde Hazar D. ve Sezayi Ç.,\'yi bulundukları adreste bonzai paketlerken suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise paketlenmiş olarak toplam 12 paket bonzai ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca ekipler İlkadım ilçesi Bahçelievler mahallesi\'ndeki farklı bir adrese de baskın düzenledi. Baskında Kenan Ö. isimli şüpheliden de 41 adet uyuşturucu niteliği olan hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUNSamsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüCanikEkipler CanikGaziosmanpaşa Mahallesi HazarSezayiEvdeAyrıcaBahçelievlerBaskında KenanGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24